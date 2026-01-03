Haberler

Küçükçekmece'de 10 gündür kayıp olarak aranan şahıs ölü bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de 10 gündür kayıp olarak aranan 29 yaşındaki Enes Aldum, boş bir arazide ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemelerde Aldum'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 gündür kayıp olarak aranan 29 yaşındaki Enes Aldum isimli şahsın, Küçükçekmece'de bulunan macera parkının alt kısmında yürüyen vatandaşlar boş arazide birinin hareketsiz halde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ilk değerlendirmede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adının Enes Aldum olduğu öğrenilmesi üzerine yakınlarına haber verildi. Olay yerine gelen şahsın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Enes Aldum'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Şahsın ölüm sebebi henüz belli olmazken, adli tıpta yapılacak olan otopsi çalışmaları sonrası ölüm nedeni netlik kazanacak.

Olayla ilgili şahsı daha öncede orda gördüğünü belirten Enes İşler, "Burada tam olarak 30'lu yaşlarda bir şahıs. Daha önceden de 10 gündür kayıp olduğu biliniyor. 10 gündür kayıp olduğu için bazı yerel sayfalarda fotoğrafları yayınlanıyor. Hatta kayıp olduğu için kayıp ihbarı oluyor. Kendisi de 10 gündür buraya sürekli git gel yapıyordu, burada konaklıyordu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

