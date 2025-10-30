Kayıp Olarak Aranan Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaklaşık bir ay kayıp olarak aranan G.E., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin ev ve iş yerlerine girdiği iddia ediliyordu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaklaşık bir aydır kayıp olarak aranan ve ev ile iş yerlerine girdiği iddia edilen G.E., jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba ilçesinde son haftalarda hem kayıp olarak arandığı hem de bazı ev ve iş yerlerine girerek vatandaşları tedirgin ettiği ileri sürülen 32 yaşındaki G.E., Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı.

Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan G.E., ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede hakim karşısına çıkarılan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Çarşamba Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
