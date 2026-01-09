2024 yılında kaybolan Nuriye Dilmaç'ı eski eşinin öldürüp gömdüğü belirlendi: 5 şüpheli tutuklandı

Mart 2024 tarihinde kaybolması üzerine babası ve kız kardeşi tarafından kayıp başvurusu yapılan Nuriye Dilmaç'ı eski eşinin öldürdüğü ve Şile'de hafriyat alanına gömdükleri tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.

20 Mart 2024 yılında Nuriye Dilmaç'ın kaybolması üzerine Dilmaç'ın babası ve kız kardeşi tarafından emniyet ekiplerine kayıp başvurusu yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Nuriye Dilmaç'ın eski eşi D.D., eski eşin kardeşleri E.D., Z.D. ve C.D. ile müşterek çocukları E.D. şüpheli olarak dosyaya eklendi.

Şüpheliler ile maktulün HTS kayıtları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde soruşturma genişletildi. Dilmaç'ın, eski eşi D.D.'den olan çocuğu, E.D. şüpheli olarak bulunduğu dosyada itirafçı oldu. İlerleyen aşamada, şüpheli E.D. ile yapılan görüşmede, Nuriye Dilmaç'ın, D.D. tarafından boğularak öldürüldüğü ve cesedin Şile'deki bir hafriyat döküm alanına çuval içerisinde gömüldüğü yönünde beyanda bulundu. Bu beyan üzerine şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırıldı. Yer gösterme işlemlerinin ardından hafriyat alanında kadavra köpekleri eşliğinde arama yapılmaya başlandı.

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 6'sı tutuklama istemiyle 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, maktulün eski eşi D.D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Nuriye Dilmaç'ın cenazesini bulmak için başlatılan kazı ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL