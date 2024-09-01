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Kayıp Narin'in köyünde birçok aile evine güvenlik kamerası takmaya başladı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın mahallesinde birçok aile evine güvenlik kamerası takmaya başladı. 21 Ağustos'ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 12 gündür haber alınamıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın mahallesinde birçok aile evine güvenlik kamerası takmaya başladı. 21 Ağustos'ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Gürkan'dan haber alınamıyor. Narin'in bulunması için ekiplerin çalışması sürerken, mahallede birçok aile evlerine güvenlik kamerası taktırmaya başladı.

AİLELERDE KORKU HAKİM

12 gündür her yerde aranan Narin Güran'ın yaşadığı mahallede aileler diken üstünde. Kendi çocukları içinde endişe taşıyan aileler çözümü evlerinin girişine güvenlik kamerası taktırmakta buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Musa Budak:

Suralece kızı aralarında yok ettiler şimdide mazlumu oynuyorlar iyi senaryo.

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