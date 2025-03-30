Trump, 'Çok kızgınım' dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı

Trump kritik tarihi verdi! Putin ile bir araya geliyor
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Türk büyükelçiliği önünde Türkiye'ye tehditler savurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında muhalefete sert sözler
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Kayıp Lise Öğrencisi Ankara'da Bulundu

Kayıp Lise Öğrencisi Ankara'da Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 10. sınıf öğrencisi A.K., Ankara'da bulundu. Güvenlik güçleri, kaybolan öğrenciyi evinin ve okulunun çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün kaybolan lise öğrencisi Ankara'da bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi A.K. dün ortadan kayboldu. Ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp lise öğrencisinin bulunması için çalışma başlattı. Öğrencinin evinin yakınındaki, okulunun çevresindeki ve geçiş güzergahlarındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan güvenlik güçleri, A.K.'yı Ankara'da buldu. Ankara'dan polis tarafından Çanakkale'ye getirilen A.K., Ayvacık ilçesinde ailesine teslim edilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.