Haberler

Malatya'da kayıp Aysel Yıldırım'ın cenazesi için arama çalışmaları sürüyor

Malatya'da kayıp Aysel Yıldırım'ın cenazesi için arama çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olan ve cinayete kurban gittiği açıklanan Aysel Yıldırım'ın cenazesine ulaşmak için Akçadağ ilçesindeki bin 600 rakımlı dağlık alanda arama çalışmaları devam ediyor. Emniyet ekiplerinin Tohma Kanyonu'na kadar geniş bir alanda sürdürdüğü çalışmalarda henüz bir bulguya ulaşılamadı. Olayla ilgili 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olan ve cinayete kurban gittiği açıklanan Aysel Yıldırım'ın cenazesine ulaşılması için Akçadağ ilçesindeki yaklaşık bin 600 rakımlı dağlık alanda başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık bin 600 rakımlı sarp ve kayalık arazide İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmaların Tohma Kanyonu'na kadar uzanan geniş bir alanda devam ettiği öğrenilirken, şu ana kadar Aysel Yıldırım'ın cenazesine ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Haziran ayında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli'nin 'Hazine yardımı' önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki

Fena ters düştüler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

David Beckham ve Shakira, Dünya Kupası'nda paraya para demedi

Sadece 1 ayda servet kazanmışlar! Rakamı duyanın ağzı açık kalıyor
Polonya'dan gelen gurbetçi sürücü, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı

Gurbetçi sürücü iki kardeşe dehşeti yaşattı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için tutuklama talebi

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet dahil 21 kişi hakkında karar verildi
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi

Pazarcının uçup gittiği anlar kamerada
Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

İşte hayatın durduğu şehrimiz! Dışarı çıkmak yürek ister
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret

Özgür Özel'i yarı yolda bırakan Cemil Tugay'dan dikkat çeken ziyaret