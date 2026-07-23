Malatya'da kayıp Aysel Yıldırım'ın cenazesi için arama çalışmaları sürüyor

Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olan ve cinayete kurban gittiği açıklanan Aysel Yıldırım'ın cenazesine ulaşılması için Akçadağ ilçesindeki yaklaşık bin 600 rakımlı dağlık alanda başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık bin 600 rakımlı sarp ve kayalık arazide İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmaların Tohma Kanyonu'na kadar uzanan geniş bir alanda devam ettiği öğrenilirken, şu ana kadar Aysel Yıldırım'ın cenazesine ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Haziran ayında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı