Kayıp Kadın Ordu'da Sağ Olarak Bulundu

Ordu'nun Kumru ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın, ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından sağ olarak bulundu.

Olay, ilçenin Ağcaalantürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y. (51) isimli kadın şahıs dün akşam saatlerinde eve dönmeyince ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gece ve sabah saatlerinde yaptıkları, köpek timinin de katıldığı çalışmaların ardından N.Y., sabah saatlerinde evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. - ORDU