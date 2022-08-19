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Kayıp gençten henüz bir haber yok

Kayıp gençten henüz bir haber yok

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de meraya çıkan hayvanları karşılamaya gittikten sonra bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'de meraya çıkan hayvanları karşılamaya gittikten sonra bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Obruk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 25 yaşındaki Ali Akkanat, dün akşam saatlerinde meradaki hayvanları karşılamaya çıktı. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Köyün etrafındaki ormanlık alanda; jandarma, AFAD, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) AKUT Eskişehir ve birçok arama kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kayıp gencin son görüldüğü alan ve çevresindeki arama çalışmalarının, sabahtan beri aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ali Akkanat Mihalıççık Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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