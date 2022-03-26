Araç ve elbiseleri bulundu... Kayıp olarak aranan 2 genç olayında 2 kişi gözaltına alındı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de aileleri tarafından haber alınamayan iki gencin arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kentte Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir dün saat 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi.

Öte yandan akşam saatlerinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kortullu köyü yakınlarındaki Kızılırmak kenarında arama yaptı. Bölgedeki arama çalışmaları sürerken olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.