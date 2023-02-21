20 yaşındaki genç, ablasına son bir telefon açıp kendini astı! Sebebi babasıyla son tartışması

Antalya'da kredi kartından para çektiği gerekçesiyle babasıyla tartışan 20 yaşındaki Nail Aksoy, annesine ait otomobili alarak evden ayrıldı. Bir süre sonra ablasını arayan Aksoy, "Ben ip aldım, Sorgun çamlığına gidip kendimi asacağım" dedi. Babasının kayıp başvurusunda bulunduğu gencin cansız bedeni, sabah tekne turundaki bir vatandaş tarafından ırmak kenarındaki bir ağaçta asılı halde bulundu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna gelen Cemil Aksoy, 20 yaşındaki oğlu Nail Aksoy'un kayıp olduğunu, hayatından endişe duyduğunu belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

BABASININ KARTINDAN PARA ÇEKTİĞİ İÇİN TARTIŞMIŞLAR

Nail Aksoy'un babasının kredi kartından para çektiği gerekçesiyle babasıyla aralarında tartışma yaşandığı, annesine ait otomobil ile evden ayrıldıktan bir süre sonra ablasını telefonla arayarak 'Ben ip aldım, Sorgun çamlığına gidip kendimi asacağım' dediği bildirildi.

CANSIZ BEDENİ TEKNE TURUNDAKİ BİR VATANDAŞ GÖRDÜ

Jandarma ekipleri gece boyunca Sorgun Çamlığı ve çevresinde yaptığı aramalardan sonuç alınamazken, sabah tekne turundaki bir vatandaşın, tekneden ırmak kenarındaki bir ağaçta asılı bir cisim gördüğü ihbarı polisi harekete geçirdi.

KENDİNİ IRMAK KENARINDAKİ AĞACA ASTI

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede arama çalışması yaparken, bilgi verilen jandarma ekipleri de kendi bölgesinde aramalarını sürdürdü. Irmak kenarındaki bir ağaçta asılı vaziyette bir erkek cesedi bulundu.

CANSIZ BEDENİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Sarılar'da kayıp başvurusunda bulunulan Nail Aksoy'a ait olabileceğini belirttiler. Yapılan incelemelerde cesedin Nail Aksoy'a ait olduğu belirlendi. Nail Aksoy'un cansız bedeni Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olay yerine 300 metre mesafedeki otomobili ailesine teslim edildi.