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Kayıp genci öldürüp ormana gömmüşler: 2 şüpheli Van’da İHA destekli operasyonla yakalandı

Kayıp genci öldürüp ormana gömmüşler: 2 şüpheli Van’da İHA destekli operasyonla yakalandı
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Esenyurt’ta kayıp ilanı verilen düğün fotoğrafçısı gencin cansız bedeni, Arnavutköy’de gömülü halde bulundu.

Esenyurt'ta kayıp ilanı verilen düğün fotoğrafçısı gencin cansız bedeni, Arnavutköy'de gömülü halde bulundu. Genci öldürdüğü tespit edilen 2 şüpheli ise insansız hava araçlarının (İHA) da destekli operasyonla Van'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık isimli genç için ailesi, kayıp ilanı verildi. İhbar üzerine polis, kayıp ilanı verilen genci bulmak için günlerce çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından gencin 2 kişi tarafından öldürüldüğünü tespit edildi. Katil zanlıların izini süren polis ekipleri, şüphelilerin Van'a gittiğini belirledi. Şüpheliler, insansız hava araçlarının da deştiğiyle yakalanarak gözaltına getirildi.

Polis ekipleri, daha sonra öldürülen Ferhat Açık'ın cenazesinin Arnavutköy ilçesinde ormanlık alanda gömülü olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada şüphelilerin, öldürdükleri Açık'ın noterden vekaletini alarak ona ait aracı sattıkları ortaya çıktı. İki şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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