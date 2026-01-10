Mardin'deki kayıp genç kız Şanlıurfa'da bulundu

Haberler

Mardin'in Artuklu ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki genç kız, emniyet ekiplerinin çalışmaları sonrası Şanlıurfa'da bulundu ve Mardin'e getirildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki genç kız, emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu Şanlıurfa'da bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan M.A.'yı (17) bulmak için emniyetin oluşturduğu özel ekip teknik ve saha çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde M.A., Şanlıurfa'da bulunarak Mardin'e getirildi. Olayla ilgili adli ve idari süreçlerin sürdüğü bildirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, kayıp genç kızın bulunduğu belirtilerek, gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı emniyet ekiplerine teşekkür edildi. - MARDİN

