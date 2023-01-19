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Kayıp engelli çoban 7 gün sonra sağ bulundu

3. Sayfa Haberleri

Kayıp engelli çoban 7 gün sonra sağ bulundu

Denizli'nin Kale ilçesinde 7 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli çoban, Beyağaç ilçesinde sağ olarak bulundu.

Denizli'nin Kale ilçesinde 7 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli çoban, Beyağaç ilçesinde sağ olarak bulundu.

Olay, Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; zihinsel engelli Ali Sarıkavak (37), hayvanları otlatmak için 13 Ocak 2023 Cuma günü dağa çıktı. Bir süre sonra hayvanların geri gelmesine rağmen Sarıkavak'tan haber alınamadı. İlk başta bölgede araştırma yapan aile, sonuç alamayınca ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, aldığı bilgiler doğrultusunda arama çalışması başlattı. Bölge halkı ve ekiplerin 7 gün boyunca yaptığı arama çalışması sonucunda 10 kilometre uzaklıktaki Beyağaç ilçesi Kapuz Mahallesinde sağ olarak bulundu. Sarıkavak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beyağaç Denizli 3. Sayfa Haberler

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