Kayıp çocuğu Güven Timleri buldu Kayseri'de kaybolan 10 yaşındaki çocuk; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi. Kayseri'de kaybolan 10 yaşındaki çocuk; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Toker Caddesi üzerinde devriye gezen Güven Timleri ekipleri, yalnız başına ağlayan M.D.'yi (10) fark etti. M.D.'nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine çalışma yapan ekipler, çocuğun ailesine ulaştı. M.D., babası A.D.'ye teslim edildi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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