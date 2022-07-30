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Kayıp çocuğu Güven Timleri buldu

Kayıp çocuğu Güven Timleri buldu

Kayseri'de kaybolan 10 yaşındaki çocuk; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

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Kayseri'de kaybolan 10 yaşındaki çocuk; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Nazmi Toker Caddesi üzerinde devriye gezen Güven Timleri ekipleri, yalnız başına ağlayan M.D.'yi (10) fark etti. M.D.'nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine çalışma yapan ekipler, çocuğun ailesine ulaştı. M.D., babası A.D.'ye teslim edildi. - KAYSERİ

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