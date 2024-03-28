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Kayıp çocuğu arama çalışması 7'nci gününde devam ediyor

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Kayıp çocuğu arama çalışması 7'nci gününde devam ediyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor. Ekipler çocuğu bulmak için Suriye sınırına kadar ilerledi.

Olay geçen hafta Cuma günü Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Durmuş kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahalle sınırları içerisinden geçen Cırcıp Deresinden geçmeyen çalışan 4 kişiden 11 yaşındaki Davut Kara, akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgedeki ekipler, çalışmalarını 7'nci gününde sürdürüyor. Sualtı arama ve kurtarma ekipleri Suriye sınır hattına kadar olan bölgede yoğun bir şekilde çocuğu arıyor. Su altında ve kıyıda arama çalışması gerçekleştiren ekipler, henüz herhangi bir sonuç elde edemedi.

Olayın geçmişi

Olay geçen Cuma günü yaşandı. Bölgede inek otlatan Şemse D., Yasemin Ç. ve 11 yaşındaki Davut K., şiddetli bir şekilde akan Cırcıp deresinin kenarında oynarken suya düştü. Akıntıya kapılanlar, derenin ortasındaki sığ bir yerde durmayı başardı. Çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı şahıslar ile onların yanına gitmeye çalışan Davut K.'nin annesi Şadiye K. akıntıya kapıldı. Kadın ile 2 kız çevredekiler tarafından kurtarılırken 11 yaşındaki çocuk ise gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Suriye Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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