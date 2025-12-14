Haberler

Tekneyle açıldığı Akdeniz'de kayboldu, cansız bedeni 12 gün sonra Kıbrıs'ta bulundu

Tekneyle açıldığı Akdeniz'de kayboldu, cansız bedeni 12 gün sonra Kıbrıs'ta bulundu
Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinden 2 Aralık'ta açılan balıkçı Refik Sahiloğulları'nın 12 gün sonra cansız bedeni Kuzey Kıbrıs'ta bulundu. -

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle Akdeniz'e açılan ve 12 gündür haber alınamayan balıkçının cansız bedeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde karaya vurmuş halde bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan balıkçı Refik Sahiloğulları (57), 2 Aralık'ta sabah saatlerinde balık avlamak için Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinden teknesiyle denize açıldı.

TEKNESİ BOŞ HALDE BULUNDU

Sahiloğulları'na ait tekne, başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu. Teknenin boş olduğunu gören balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçıyı bulmak için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

12 GÜN SONRA ACI HABER

Ekiplerin 12 gün süren arama çalışmaları sonuç vermezken, kayıp balıkçının cansız bedeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinin Karşıyaka bölgesinde karaya vurmuş halde bulundu. Kimlik tespiti yapılan ve ailesine bilgi verilen Sahiloğulları'nın cenazesinin Samandağ ilçesinde önümüzdeki günlerde toprağa verileceği öğrenildi.

