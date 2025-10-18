Haberler

Kayıp Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları 9. Güne Girdi

Kayıp Alzheimer Hastası İçin Arama Çalışmaları 9. Güne Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası İslam Temeş için başlatılan arama çalışmaları, 9. günde de devam ediyor. Ekipler, geniş bir alanı tarayarak iz arıyor ancak henüz bir bulguya ulaşılamadı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Küllük köyünde 10 Ekim'den bu yana kayıp olan Alzheimer hastası 80 yaşındaki İslam Temeş'i arama çalışmaları 9. gününde devam ediyor.

Eski köy muhtarı olan Temeş, 10 Ekim günü saat 14.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. AFAD, JAK, UMKE, jandarma komando birlikleri ve güvenlik korucularının katıldığı çalışmalarda iz takip köpeği ve iki insansız hava aracı (dron) da görev yapıyor. İlk etapta 52 kilometrekarelik alanda sürdürülen aramalar, 100 kilometrekarelik bir bölgeye kadar genişletildi. Sazlık alanlar, ot yığınları ve mısır tarlaları detaylı şekilde taranıyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir ize ulaşılamadı. Arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor

Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Beşiktaş sahasında bu sezon bir ilki yaşadı

Bu sezon bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.