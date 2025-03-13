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Kayıp Alzheimer Hastası Cevriye Memiş Bulundu

Kayıp Alzheimer Hastası Cevriye Memiş Bulundu
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Cevriye Memiş, arama çalışmalarının ardından yarı baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen kadının durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 10 Mart Pazartesi günü "mukabeleye gidiyorum" diyerek evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Cevriye Memiş, sabah saatlerinde yarı baygın halde bulundu.

Pazartesi gününden bu yana sürdürülen arama çalışmalarına katılan AFAD, polis ekipleri ve gönüllü arama ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda Cevriye Memiş, Muhipler Göleti civarındaki bir dere yatağında yarı baygın halde bulundu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, Cevriye Memiş'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaşlı kadının sağlık durumu hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmezken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Arama çalışmalarında büyük özveri gösteren gönüllü ekipler, olay süresince kurdukları sosyal medya grubu üzerinden haberleşerek koordineli bir şekilde çalıştı. Cevriye Memiş'in bulunmasıyla birlikte bölge halkı ve ekipler derin bir nefes aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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