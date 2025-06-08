Kayıp 10 Yaşındaki Onurcan Özdemir'in Cansız Bedeni Bulundu

Kayıp 10 Yaşındaki Onurcan Özdemir'in Cansız Bedeni Bulundu
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Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni, Fırat Nehri'nde bulundu. Ailesiyle birlikte fıstık bahçesindeyken kaybolan Onurcan'ın cenazesi 16 gün sonra bulundu ve baba tarafından teşhis edildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri'nde bulundu. Ailesiyle birlikte fıstık bahçesindeyken kaybolan küçük Onurcan'ın cansız bedeni 16. gün bulundu, cenaze baba Mesut Özdemir tarafından da teşhis edildi.

10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cansız bedeni olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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