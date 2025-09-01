'Kaygı ve stres bedenime yansıdı' diyen Bergüzar Korel'den şaşırtan yorum

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Yorgun ve makyajsız haliyle çektiği bir selfie'ye içten bir metin ekleyen Korel, kaygı, stres ve bastırılmış duyguların bedeninde fiziksel tepkilere yol açtığını dile getirdi.

SAĞLIK DURUMUYLA GÜNDEME GELDİ

Son dönemde yoğun bir tempoda çalışan ve zaman zaman ruhsal iniş çıkışlar yaşadığını daha önce de ifade eden Korel, bu kez sağlık sorunuyla dikkat çekti. Dudak çevresinde çıkan yara ve vücudunda beliren sivilcelerle ilgili paylaşım yapan oyuncu, bu durumun duygusal kökenine işaret ederek, "Kaygı, korku, sosyal anksiyete, mide sıkıntısı, yorgunluk, stres, ifade edememe, içine atmak zorunda kalmak hepsi bir arada. Neyse en azından vücut dışarı atıyor diyelim" ifadelerini kullandı.

MUTLU EVLİLİKLERİYLE TANINIYOR

'Binbir Gece' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikâh masasına oturmuştu. 16 yıllık evlilikleri süren çiftin Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor. Korel, geçtiğimiz hafta 43'üncü yaşını Fatih'te bir mekânda eşi ve dostlarıyla kutlamış, çiftin mutluluk pozları sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.