Kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
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Kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Batman'ın Gercüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı.
Kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şoförlerinin ismi öğrenilmeyen 24 AAY 931 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar farklı yerlere savrularak durabildi. Kazada Abdullatif Atlan (46), Abdussamad Orhan (48),Nazım Yakut (47),Mehmet Selim Kara (67),Gurbet Aktuğ yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Abdullatif Atlan Batman Eğitim araştırma hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.