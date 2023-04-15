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Kaybolmasının üzerinden 675 gün geçti, halen bulunamadı

Kaybolmasının üzerinden 675 gün geçti, halen bulunamadı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'tan Antalya'nın Kemer ilçesine gittikten sonra kaybolan dağcı Mustafa Yıldırım'dan 675 gündür haber alınamıyor.

Zonguldak'tan Antalya'nın Kemer ilçesine gittikten sonra kaybolan dağcı Mustafa Yıldırım'dan 675 gündür haber alınamıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) emekli dağcı Mustafa Yıldırım, tatilini geçirmek için Antalya'nın Kemer ilçesine gitti. Ardından fotoğraf çektirmek için dağlık alana giden Yıldırım'dan bir daha haber alınamadı. Kayboluşunun üzerinden 675 gün geçen kayıp dağcıya dair hala bir iz bulunamadı. Mustafa Yıldırım'ın ailesi ise büyük üzüntü yaşıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Yıldırım Zonguldak Antalya Kemer 3. Sayfa Haberler

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