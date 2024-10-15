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Kaybolan Üniversite Öğrencisi için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kaybolan Üniversite Öğrencisi için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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27 Eylül'de kaybolan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş için Van Gölü'nün derinliklerinde arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Arama ekipleri, su altı görüntüleme cihazları ve sonar ile geniş bir alanı tarıyor.

27 Eylül'de kaybolan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş için Van Gölü'nün derinliklerinde su altı görüntüleme kamerası ROW ve 3 sonar cihazıyla arama çalışmaları devam ediyor.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 18 gündür haber alınamıyor.

Aramaların 13'üncü gününde Van Gölü kıyısında başörtüsü de bulunan Kabaiş için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekipleri olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapılırken, bölgeye yakın müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve rögar alanları da tek tek kontrol ediliyor. Su altı görüntüleme cihazı ROW ile Ankara, Çanakkale ve Samsun'dan getirilen 3 sonar cihazı da kullanılarak gölde şu ana kadar 90 kilometrekarelik alan tarandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Sonar Eylül van

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