Kaybolan İki Büyükbaş Hayvan Drone ile Bulundu
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kaybolan iki büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından drone ile yapılan arama sonucunda uçuruma düşmüş halde bulundu. Hayvanlar, kurtarılmasının ardından sahibine teslim edildi.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kaybolan 2 büyükbaş hayvan, drone marifetiyle kısa sürede uçuruma düşmüş şekilde bulundu.
Olay, Koçarlı ilçesi Kızılkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 adet büyükbaş hayvanının kaybolduğunu fark eden M.A.A. isimli vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 2 adet büyükbaş hayvanın kaybolduğunu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yapılan araştırma ve dron ile arama sonucunda büyükbaş hayvanları yaklaşık 3-4 metre yükseklikten kayalık uçurum alana düştüğünü tespit etti. Kısa sürede bulunan inekler, mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılarak sahibine teslim edildi. - AYDIN