Haberler

Kaybolan 67 yaşındaki Alzaymır hastası adam her yerde aranıyor

Kaybolan 67 yaşındaki Alzaymır hastası adam her yerde aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Caylak’tan haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Caylak'tan haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma ve AFAD ekipleri geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, Sarayköy ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Caylak, ikamet ettiği evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Hasan Caylak'ın bulunması için Yeşilyurt Mahallesi ve çevresindeki arazilerde geniş çaplı arama çalışması başlattı. İz takip köpekleri ve teknolojik imkanların da kullanıldığı arama kurtarma operasyonunda, ekiplerin zorlu arazi şartlarına rağmen aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, kayıp yaşlı adamı gören ya da yerini bilen vatandaşların insaniyet namına güvenlik güçlerine haber vermeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli'nin 'Öcalan'a ev' açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili iddiasını Gürlek yalanladı
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı

Küresel ekonomi için kıyamet senaryosu gerçek oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuk yapana 70 bin dolar! Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı

Çocuk yapana 70 bin dolar! O ülke kesenin ağzını açtı
AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti

AK Partili başkan iddiaların ardından istifa etti

Ece Erken Dubai'ye yerleşiyor: Ülkemi çok seviyorum ama geleceği göremiyorum

Ünlü sunucu tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ediyor

'Beni vurdurma' diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı

"Beni vurdurma" diye özür diledi, Sedat Peker kayıtsız kalamadı
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti

Kayınpederi çıldırtan yazı! Damadı hastanelik etti
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi