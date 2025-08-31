Kaybolan 15 Yaşındaki Çocuk 35 Saat Sonra Bulundu

kurtarma çalışmalarının 2'nci gününde jandarma ekiplerince bulundu. Çocuğun kaybolduğu noktadan yaklaşık 88 kilometre yürüdüğü ortaya çıktı.

Olay, Pamukkale ilçesi Gölemezli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 29 Ağustos günü saat 13.00 sıralarında ailesinin yanından ayrılan 15 yaşındaki H.B., geri dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi. AFAD, STK'lar ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kamera incelemelerinde H.B.'nin sırasıyla Tepeköy muhtarlık önü, ardından Yenicekent sapağı - Buldan yolu üzerindeki bir petrol istasyonunda görüldüğü, daha sonra ise Sarayköy istikametine doğru yaya olarak ilerlediği belirlendi. Yaklaşık 35 saat süren arama çalışmalarının ardından 30 Ağustos gecesi saat 23.45'te ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, H.B.'yi Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi'nde yürürken buldu.

Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk ailesine teslim edildi. Aile jandarma ekiplerine ve arama-kurtarma çalışması yapan ekiplere teşekkür ettiğini paylaştı. - DENİZLİ