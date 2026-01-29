Haberler

Antalya'da kaybolan çocuk, 600 kilometre uzakta Adana'da bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinden kaybolan 11 yaşındaki çocuk, Adana'da bir esnaf tarafından bulundu. Esnaf, çocuğun arabaların kenarında saklandığını gördüğünde hemen polise haber verdi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde lavaboya gideceğini söyleyip evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 11 yaşındaki çocuk, yaklaşık 600 kilometre uzaktaki Adana'da bir esnaf tarafından bulundu. Çocuğu bulan esnaf, "Dükkanımı açmaya geldiğimde sırada arabanın kenarında saklanırken gördüm. Dükkanımı açmaya giderken fark ettim, içeri davet ettim. 112'ye bildirerek çocuğu polise teslim ettim" dedi.

Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde yaşayan 5. sınıf öğrencisi A.B. (11), 26 Ocak Pazartesi günü ailesiyle birlikte serada çalıştığı sırada annesine lavaboya gideceğini söyleyerek eve gitti. Montunu aldıktan sonra evden ayrılan çocuktan bir daha haber alınamadı. Aile polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği ve vatandaşlar, çocuğun bulunması için bölgede arama çalışma başlattı. Ormanlık alanlar, su kuyuları ve tarlalarda arama çalışmalarında bir iz bulunamadı. Ekiplerin arama çalışması devam ederken, aileyi umutlandıran haber Adana'dan geldi. A.B., en son Adana Otogarı'ndaki kameralarda görüldüğü polis tarafından tespit edildi.

İHA'nın kayıp çocuk haberlerini gören esnaf Ömer Özkan, çocuğu otogarın hemen arkasın bulunan Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi'nde buldu. Esnaf, çocuğu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerine teslim etti. Polislerin aileye de bilgi verdiği öğrenildi.

"Araba kenarında saklanıyordu"

Kaybolan A.B.'yi bulmasıyla ilgili bilgi veren esnaf Ömer Özkan, "Dükkanımı açmaya geldiğim sırada arabanın kenarında otururken gördüm. Saklanıyordu. Daha önce haberlerde gördüğüm için yüzü bana az çok tanıdık geldi. Emin olmak için içeri davet ettim. İnternette kısa bir araştırma yaptım ve kaybolan çocuk olduğunu anladım. Bunun üzerine anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdim. Sağ olsunlar, ekipler hemen geldi" dedi.

Özkan, "Çocuğun sağlık durumunda herhangi bir sorun yoktu. Çocuk Şube ekiplerine teslim ettik. Herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmadı. Ailesi daha sonra beni arayarak teşekkür etti. Biz vatandaşlık görevimizi yaptık, Allah rızası için yaptık" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
