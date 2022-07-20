Kaybolan 10 yaşındaki Emine'den acı haber

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evlerinin önünde oynarken ailesinin bir anlık dalgınlığında otizmli Emine Ayhan (10), 7 Temmuz günü aniden kayboldu. Telaşla çocuklarını aramaya başlayan aile ve mahalleli, durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmalarda mahalleye yakın mesafede olan Yeşilırmak kıyısında çocuğa ait olduğu anlaşılan tişört bulundu. Bunun üzerine ekipler nehre düşmüş olabileceği ihtimaline karşı arama çalışması başlattı.

13 GÜN BOYUNCA PÜR DİKKAT ARANDI

5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Emine Ayhan'ın cesedi polis botuyla karaya çıkartılarak tabuta konulduktan sonra cenaze aracına nakledilip otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa