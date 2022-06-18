Kayalıklardan düşen yaşlı adamı AFAD ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayalıklardan düşen yaşlı adamı AFAD ekipleri kurtardı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kayalıklardan düşerek mahsur kalan yaşlı adamı AFAD ekipleri kurtardı.
Kayalıklardan düşen yaşlı adamı AFAD ekipleri kurtardı
TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kayalıklardan düşerek mahsur kalan yaşlı adamı AFAD ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya Köyü mevkiinde bir vatandaşın kaynaklıklardan düştüğü ihbarını alan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. 4 kişilik arama kurtarma ekibi Temel Aydın'ı düştüğü yerden sedyeye aldı. Yaklaşık 200 metre sedyede taşınan şahıs ambulansa alındı. Sağlık ekipleri tarafından yaralanan şahıs ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek - 3. Sayfa