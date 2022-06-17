Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı Tokat'ta kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri halat yardımı ile kurtardı.

Kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

TOKAT - Tokat'ta kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri halat yardımı ile kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay; Büyükbeybağı Mahallesi Bulguroğlu çiftliği yolu üzerinde meydana geldi. Bir kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarını alan sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve AFAD bölgeye sevk edildi. Ekipler İ.Y'yi kurtarmak için harekete geçti. Halatlarla bağlanan şahıs ekiplerinin yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı şahıs ambulansa Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine Acil Servisine sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa

Tokat AFAD 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title