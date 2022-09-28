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Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı Sivas'ın Divriği ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan yaramaz keçiyi AFAD ekipleri kurtardı Sivas'ın Divriği ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan yaramaz keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

Sivas'ın Divriği ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan yaramaz keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan yaramaz keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay Divriği ilçesi Selimoğlu köyünde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Ş.A. keçilerden birinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığını gördü. Bir süre keçiyi indirmek için çabalayan Ş.A. başarılı olamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaramaz keçiyi beline halat bağlayarak kurtardı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - 3. Sayfa

Divriği Sivas AFAD 3. Sayfa Haberler

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