Kayalıklara Çıkan Şahıs İntihar Girişiminde Bulundu
Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, ekiplerin 1 saatlik çabasıyla ikna edilerek aşağı indirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrasında ikna ederek aşağı indirdi.
Olay, gece saatlerinde tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İntihar girişimde bulunan şahıs, jandarma ve itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası ikna edilerek indirildi. Şahıs ifadesinin alınması için Harput Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa