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Aracına arkadan çarpan şoförün yanına koşup elini öptü

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Ankara'da meydana gelen kazanın ardından ilginç anlar yaşandı. Aracına arkadan çarpılan sürücü, yaşça kendinden büyük olan diğer şoförün elini öptü.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir sürücü, kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pursaklar ilçesi Kocalar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde kavşaktan dönmeye çalışan Ali U. idaresindeki otomobile arkadan gelen otomobil arakadan çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, Ali U. aracından inerek arkadan çarpan otomobilin kapısını açarak yaşça kendinden büyük olan şoförün elini öptü.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

Aracına arkadan çarpan şoförün yanına koşup elini öptü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

ülkede saygı böyle olacak işte saygı oldumu herşey çözülür.

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