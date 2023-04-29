Kavşağa siyah çelenk koyup trafik kazalarını protesto ettiler

Afyonkarahisar'da son yıllarda ölümlü trafik kazalarının sıkça yaşandığı bir kavşakta önlem alınmasını isteyen vatandaşlar bölgeye siyah çelenk koyup, belediye başkanını protesto ettiler.

Emirdağ ilçesinde Suvermez Kavşağı'nda toplanan vatandaşlar yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi için yetkililerin önlem almasını istedi. Vatandaşlar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu'nun bölgeye battı-çıktı sözü vermesine rağmen projeyi hayata geçirmediğini öne sürerek, kavşağa çelenk koyup yaşananları protesto ettiler. Kavşakta 2023 yılında meydana gelen trafik kazasında onlarca kişinin yaralandığını ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden vatandaşların açıklama esnasında ellerinde kazaların fotoğraflarının yer aldığı dövizleri taşımaları ise dikkatlerden kaçmadı.

CHP Milletvekili Burcu Köksal'ın da destek verdiği çevre sakinleri kavşakta battı çıktı yapılması ile kazaların büyük oranda önüne geçilebileceğini belirterek, olaysız bir şekilde dağıldılar.

Öte yandan, açıklama esnasında herhangi bir olumsuz yaşanmaması içinde jandarma tarafından güvenlik önlemi alındı. - AFYONKARAHİSAR