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Eski pehlivan ve yakınlarına adli kontrol

Eski pehlivan ve yakınlarına adli kontrol
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Samsun Vezirköprü'de güreşler öncesi başpehlivanlar arasında çıkan kavgada gözaltına alınan eski başpehlivan Ş.Y. ile iki yakını, savcının itirazı sonrası yeniden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen kavgayla ilgili yeniden gözaltına alınan eski pehlivan ve iki yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 8 Ağustos sabah saatlerinde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6'ncı etabı olan 20'nci Samsun Vezirköprü Kunduz Güreşleri'ne katılmak üzere yola çıkan Tokatlı başpehlivan S.E., bir akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski başpehlivan Ş.Y. ile yakınları Ö.Y. ve E.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Y. ile yakınları Ö.Y. ve E.Y., Ş.E.'yi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Vezirköprü Adliyesine sevk edilen 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcının itirazı üzerine Ş.Y. ile yakınları Ö.Y. ve E.Y. tutuklanmaya yönelik yakalama kararları çıkınca İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün Samsun'da gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.Y. ile yakınları Ö.Y. ve E.Y., SEGBİS ile Vezirköprü Adliyesine ifade verdi. 3 kişi mahkemece yeniden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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