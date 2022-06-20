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Kavgayı ayırmak için araya girdi, bekçiyi 3 yerinden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kavgayı ayırmak için araya girdi, bekçiyi 3 yerinden bıçakladı

Bayburt'ta yaşlı adam ile bekçinin kavgasını ayırmak için araya giren genç adam, daha sonra kavgaya müdahil olarak bekçiyi 3 yerinden bıçakladı.

Bayburt'ta yaşlı adam ile bekçinin kavgasını ayırmak için araya giren genç adam, daha sonra kavgaya müdahil olarak bekçiyi 3 yerinden bıçakladı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bayburt merkez Tuzcuzade Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, maddi hasarlı trafik kazası sonrasında yaşlı adam ile bekçi arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. O esnada oradan geçen O.A., isimli 24 yaşındaki genç adam kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada duruma öfkelenerek kavgaya müdahil olan O.A., cebinden çıkardığı bıçakla bekçiyi 3 yerinden bıçakladı.

Yaralanan bekçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli O.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bayburt 3. Sayfa Haberler

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