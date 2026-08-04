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Bursa'da Oyuncak Kılıç Polisi Alarma Geçirdi

Bursa'da Oyuncak Kılıç Polisi Alarma Geçirdi
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Bursa’da husumetlilerini darp etmeye gelen grubun kaçarken çöpe attığı kılıç polisi alarma geçirdi.

Bursa'da husumetlilerini darp etmeye gelen grubun kaçarken çöpe attığı kılıç polisi alarma geçirdi. Polis ekiplerince incelenen kılıç oyuncak çıktı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan kişilerin evine gelen grup ile evdekiler arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin güzergahında çöpe atılmış bir kılıç buldu. İlk bakışta gerçek sanılan kılıcın yapılan inceleme sonucu oyuncak olduğu belirlendi. Bu durum çevredeki vatandaşları hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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