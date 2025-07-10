Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı

Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
Haber Videosu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, iki grubun kavgasının ortasında kalan market çalışanı genç kız, başına aldığı sopa darbesinin ardından bayıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akılalmaz görüntüler kaydedildi. Bir zincir marketin önünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

SOKAK ORTASINDA SOPA VE YUMRUKLARLA KAVGA ETTİLER

Taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı. Kavgaya başkalarının da dahil olmasıyla birlikte sokak savaş alanına döndü.

GENÇ KIZ, SOPA DARBELERİYLE BAYILDI

Zincir markette çalışan bir genç kız da kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Araya giren genç kız, kavga edenlerden birinin üst üste sopa darbelerine maruz kaldı. Genç kız bayılarak yere düştü.

O ANLAR KAMERADA

Genç kızın yerde yatmasına aldırmayan taraflar kavgaya devam etti. Çevreden geçenler talihsiz kıza yardım ederken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor

Silivri'yi ziyaret eden Özdağ duyurdu! İmamoğlu'nun bir talebi var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak

MHP'nin kilit ismi: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.