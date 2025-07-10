Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akılalmaz görüntüler kaydedildi. Bir zincir marketin önünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

SOKAK ORTASINDA SOPA VE YUMRUKLARLA KAVGA ETTİLER

Taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı. Kavgaya başkalarının da dahil olmasıyla birlikte sokak savaş alanına döndü.

GENÇ KIZ, SOPA DARBELERİYLE BAYILDI

Zincir markette çalışan bir genç kız da kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Araya giren genç kız, kavga edenlerden birinin üst üste sopa darbelerine maruz kaldı. Genç kız bayılarak yere düştü.

O ANLAR KAMERADA

Genç kızın yerde yatmasına aldırmayan taraflar kavgaya devam etti. Çevreden geçenler talihsiz kıza yardım ederken, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.