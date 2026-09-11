Kavgada bir kişiyi darp eden şahıs tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bakışma nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi darp ederek yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K., bakışma meselesi nedeniyle H.B. tarafından kesici aletle sol baldırından yaralandı. Olay sırasında H.B. sol kaşının üstü ve kafasının arka kısmından darp edilerek yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılar hakkında adli süreç başlatılırken, H.B.'nin kavga sırasında darp edilmesi olayına karıştığı iddia edilen M.H.S. (18) İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.H.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı