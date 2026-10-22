Kavak'ta uyuşturucudan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kavak'ta uyuşturucudan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Kavak ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Kavak ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (41) yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı