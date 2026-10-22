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Kavak'ta uyuşturucudan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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Samsun'un Kavak ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (41) yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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