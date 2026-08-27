Haberler

Kavak'ta Kapsamlı Trafik ve Asayiş Denetimi

Kavak'ta Kapsamlı Trafik ve Asayiş Denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Samsun Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin alkol ve ehliyet kontrolleri yapılırken, trafik güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Özellikle alkollü araç kullanımının önlenmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığının kontrol edilmesine yönelik uygulamalarda ekipler, sürücü ve araçlar üzerinde gerekli kontrolleri yapıyor. Emniyet ekiplerinin, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerine devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

Gece yarısı iki ülkeye operasyon! Asker karadan girdi, evler basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Patronundan 200 squat cezası aldı, hastanelik oldu

İş hedefini tutturamayan çalışana verilen ceza akılalmaz
Manisa'da hastalardan ameliyat için para aldığı iddia edilen doktor tutuklandı

Hastanın şikayetiyle ortaya çıktı! Doktordan akılalmaz vurgun
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm

Erdoğan'la fotoğraf paylaştı, düştüğü not bomba: Ömrümden...

Sel felaketinin ortasında insanlık ayıbı; suların içinde değerli eşya aradılar

Ülkenin yaşadığı en büyük felakette onların yaptığına bakın!

Eski sevgilisiyle görüşmeye gitti! Dakikalar sonra 112’yi aradı

Eski sevgilisiyle hesabı kapatmak istedi! Buluşma karakolda bitti
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı

Rojin'le ilgili korkunç iddiaya adli tıp son noktayı koydu