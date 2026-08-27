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Kavak'ın yeni Jandarma Komutanı göreve başladı

Kavak'ın yeni Jandarma Komutanı göreve başladı
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Samsun Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Jandarma Üsteğmen Burak Yılmaz, vatandaşların huzur ve güvenliğinin öncelikli görevleri olduğunu belirtti. Yılmaz, Kavak halkıyla birlikte çalışarak ilçenin güvenliğini sağlamak için görevlerini hassasiyetle sürdüreceklerini ifade etti.

Samsun Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı görevine yeni başlayan Jandarma Üsteğmen Burak Yılmaz, ilçede vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli görevleri olduğunu belirtti.

Göreve başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Yılmaz, Kavak halkının can ve mal güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve huzur ortamının devam ettirilmesi için jandarma teşkilatı olarak görevlerini büyük bir hassasiyetle sürdüreceklerini ifade etti.

Jandarma Üsteğmen Burak Yılmaz, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği bizim en önemli önceliğimizdir. Kavak halkımızla el ele, gönül gönüle çalışarak ilçemizin güvenliği için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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