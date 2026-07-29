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Katar’dan Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine yönelik saldırıya kınama

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Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki petrol tesislerine yönelik saldırı kınandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki petrol tesislerine yönelik saldırı kınandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ülkenin doğusundaki petrol tesislerini hedef alan ve Irak topraklarından fırlatılan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıklamıştı. Katar'dan saldırıyı kınayan bir açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın ülkenin doğusundaki petrol altyapısına yönelik saldırıları kınadı. Açıklamada, saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık bir ihlali ve uluslararası hukukun bariz bir ihlali olduğu belirtildi. Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde oldukları kaydedilen açıklamada, Riyad'ın egemenliğini ve güvenliğini korumak için aldığı her türlü önlemi desteklediği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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