Katar: "Düşen helikopterde 6 kişi öldü, bir kişi aranıyor"

Katar'a ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle ülke kara sularında düşmesinin ardından can kaybına ilişkin açıklama yapıldı. Katar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık, operasyonların kayıp bir kişiyi bulmak için sürdüğünü aktardı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı