Katalonya'da Orman Yangınları: 2 Bin 377 Hektar Yandı, 18 Bin Kişi Etkilendi

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde salı günü başlayan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 2 bin 377 hektarlık alanın küle dönerken, yaklaşık 18 bin kişi yangından etkilendi.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesi salı gününden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Katalonya bölgesindeki kırsal korucular, yangınlarda çoğunluğu ormanlık alan olmak üzere yaklaşık 2 bin 377 hektarlık alanın küle döndüğünü bildirdi. İspanya Ulusal Güvenlik Bakanlığı'ndan (DSN) yapılan açıklamada ise yangından yaklaşık 18 bin kişinin etkilendiği belirtilerek, bölgede yaşayanlara kapı ve pencerelerini kapatmaları ve evde kalmaları tavsiye edildi.

Korucular, gece boyunca devam eden yangından etkilenen alanın yüzde 30'unun koruma altındaki Els Ports doğa parkının oluşturduğunu söyledi. Bölgedeki söndürme çalışmalarında görevli itfaiye ekipleri, saatte 90 kilometreye varan rüzgarların, alevlerin kontrol edilmesini zorlaştırdığını aktardı.

İspanya'da bu yıl da şu ana kadar yaklaşık 21 bin hektarlık alan yandı

Ulusal meteoroloji ajansı AEMET tarafından yapılan açıklamada, geçen ayın İspanya'da kaydedilen en sıcak Haziran olduğu ve aşırı sıcakların sıklığının son 10 yılda 3 katına çıktığı ifade edildi. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) göre, 2022 yılında İspanya'da yaklaşık 500 yangın 300 bin hektarlık alanı yok etti ve bu, Avrupa kıtası için rekor düzeydi. Bu yıl da şu ana kadar yaklaşık 21 bin hektarlık alan yandı. - BARSELONA