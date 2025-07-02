Katalonya'da Orman Yangını: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde çıkan orman yangınında 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Yangın, 6 bin 500 hektarlık alanı etkisi altına aldı ve kontrol altına alındı.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde çıkan orman yangınında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Katalonya özerk bölgesinde yer alan Lleida ilinin kırsal kesiminde çıkan orman yangını, kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen toplam 6 bin 500 hektarlık (16 bin dönüm) alan kül oldu. Katalonya özerk bölgesinin lideri Salvador Illa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Segarra'daki yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Katalonya İçişleri Bakanı Nuria Parlon, yaşamını yitirenlerin bir çiftçi ve işçisi olduğunu aktardı. Parlon, "Çiftlikten kaçmaya çalışırken alevlere yakalandıkları anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Yangının kontrol altına alındığı açıklandı. - BARSELONA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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