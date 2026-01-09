Haberler

İzmir'de 11 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kasten yaralama suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. (25), polis ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 7 Ocak günü ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, "kasten yaralama" suçundan hakkında 11 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen R.A. (25) polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

