Kasten Öldürme Suçundan Aranan 3 Kişi Samsun'da Yakalandı

Kasten öldürme suçundan 15'er yıl hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

SAMSUN - Samsun'da "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl hapis cezası bulunan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ve ilçelerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde bir marketin önünde yakalanan U.M.ve B.M.tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.