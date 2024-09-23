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Kasten Öldürme Suçundan Aranan 3 Kişi Samsun'da Yakalandı

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Samsun'da kasten öldürme suçundan 15'er yıl hapis cezası bulunan 3 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Aranan şahıslar, İlkadım ilçesinde bir marketin önünde gözaltına alındı.

Kasten öldürme suçundan 15'er yıl hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

SAMSUN - Samsun'da "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl hapis cezası bulunan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ve ilçelerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde bir marketin önünde yakalanan U.M.ve B.M.tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kasten Öldürme Suçundan Aranan 3 Kişi Samsun'da Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

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