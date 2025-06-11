Kasten Öldürme Suçundan 9 Yıldır Aranan Şahıs Yakalandı

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Bartın'da 9 yıl boyunca kasten adam öldürme suçundan aranan Y.G., polisin başarılı çalışması sonucu yakalandı. 19 yıl 80 gün hapis cezası bulunan Y.G., daha önce cezaevinden şartlı tahliye edilmişti.

Kasten öldürme suçundan 9 yıldır aranan şahıs yakalandı

Hakkında 19 yıl 80 gün hapis cezası bulunan Y.G., polis kovalamacasıyla yakalandı

BARTIN - Bartın'da 9 yıldır kasten adam öldürme suçundan aranan ve 19 yıl 80 gün hapis cezası bulunan Y.G., polisin başarılı çalışma ve kovalamacası ile yakalandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 8 Eylül 2013 tarihimde meydana gelen olayda, tartıştığı oda arkadaşı H.T.'yi bıçaklayarak öldüren Y.G., olayın ardından kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 3 yıl cezaevinde yatan ve şartlı tahliye edilen 44 yaşındaki Y.G.'ye cezaevinden çıktıktan sonra bir daha ulaşılamadı. Hakkında 19 yıl 80 gün hapis kararı bulunan ve Bartın İlamat ve İnfaz Bürosunca 2016 yılında arama kararı çıkartılan Y.G., 9 yıl sonra polisin yürüttüğü başarılı çalışma ile yakalandı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Demirciler Mahallesi Yukarı Tuna Sokak üzerinde gerçekleşen kovalamaca ile yakalandı.

Kasten öldürme, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlardan toplam 22 kaydı bulunan Y.G.'nin adli mercideki işlemleri akabinde Bartın Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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