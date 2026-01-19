Kastamonu Valiliğinden doğalgaz uyarısı

Kastamonu Valiliği tarafından kış mevsiminde kombi kaynaklı yaşanabilecek zehirlenmelere karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan duyuruda, binaların çatı ve balkonlarında biriken buz sarkıtları ve kar birikintilerin doğalgaz kombilerinin baca kısmının hasar görmesine sebep olabileceği ve bu durumun karbonmonoksit zehirlenmelerine sebep olabileceği belirtildi. Kombilerin düzenli şekilde kontrolünün yapılması gerektiğinin belirtildiği duyuruda, havalandırma menfezlerinin kapatılmamasının da hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Duyuruda, "Bölgemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle binaların çatı ve balkonlarında biriken kar kütleleri ile buz sarkıtları, doğalgaz bacalarının yerinden çıkmasına ve hasar görmesine neden olabilmektedir. Güvenli doğalgaz kullanımı için bacaların iç ve dış ortamda kalan kısımları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ortamda temiz hava akışı sağlayan menfezler açık tutulmalı, kesinlikle kapatılmamalıdır. Bacaların ek yerleri sızdırma yapmayacak şekilde duvara sabitlesek monte edilmiş olmalıdır. Doğalgaz tesisatına ve kombi sistemine sertifikasız kişiler tarafından müdahale edilmemelidir. Kış mevsimi süresince vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almamları önem az etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU